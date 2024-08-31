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Круговой: с «Зенитом» у меня личная история, и хочется победить. Но всё после матча

Круговой: с «Зенитом» у меня личная история, и хочется победить. Но всё после матча
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Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем матче чемпионата России со своим бывшим клубом — санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 14 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Никаких заготовок сейчас нет. Едем в сборную, а потом будем готовиться к «Зениту». Хочется выиграть и подняться как можно выше в таблице. Тем более что игра дома, при своих болельщиках. Будет интересный матч. Уверен, при должной подготовке и при том, что поставит нам Марко, мы сможем победить. Конечно, есть личная история, ведь это бывший клуб. Но всё после матча», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Круговой перешёл из «Зенита» в ЦСКА в июле 2024 года в статусе свободного агента.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей.

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