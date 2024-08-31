«Урал» обыграл «Аланию» в матче 8-го тура Первой лиги
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Закончился матч 8-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» Екатеринбург и владикавказская «Алания». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 8-й тур
31 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Алания
Владикавказ
1:0 Аюпов – 24' 1:1 Нафиков – 78' 2:1 Аюпов – 83' 3:1 Секулич – 90'
На 24-й минуте полузащитник «Урала» Тимур Аюпов открыл счёт. На 78-й минуте полузащитник «Алании» Виктор Нафиков забил ответный мяч, однако уже на 83-й минуте Аюпов вновь вывел хозяев вперёд, оформив дубль с пенальти. На 90-й минуте Мартин Секулич закрепил победу «Урала», забив третий гол.
На данный момент «Урал» (17) занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, тогда как «Алания» (8) располагается на 12-й строчке.
В следующем туре «Урал» примет на своём поле волгоградский «Ротор». «Алания» сыграет на домашнем стадионе с «Сочи».
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