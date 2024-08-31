«Урал» обыграл «Аланию» в матче 8-го тура Первой лиги

Закончился матч 8-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» Екатеринбург и владикавказская «Алания». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 24-й минуте полузащитник «Урала» Тимур Аюпов открыл счёт. На 78-й минуте полузащитник «Алании» Виктор Нафиков забил ответный мяч, однако уже на 83-й минуте Аюпов вновь вывел хозяев вперёд, оформив дубль с пенальти. На 90-й минуте Мартин Секулич закрепил победу «Урала», забив третий гол.

На данный момент «Урал» (17) занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, тогда как «Алания» (8) располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Урал» примет на своём поле волгоградский «Ротор». «Алания» сыграет на домашнем стадионе с «Сочи».