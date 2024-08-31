Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Точность — вежливость королей». Григорян высказался о победе ЦСКА над «Химками»

«Точность — вежливость королей». Григорян высказался о победе ЦСКА над «Химками»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал уверенную победу московского ЦСКА в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Армейцы выиграли со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 38'     0:2 Мойзес – 63'    

«Сегодняшний ЦСКА делает всё точно. Точность — вежливость королей. А «Химкам» не хватало сантиметров. Эта команда могла и сравнять счёт. Были моменты, в том числе и 100-процентные. ЦСКА на стандартах в обороне прогнулся. А «Химки» очень здорово выглядят на стандартах в атаке. Но класса им не хватает», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре чемпионата России красно-синие разгромили «Акрон» со счётом 4:0. «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3).

Материалы по теме
ЦСКА показал себя в новом качестве. Убийственно спокойно ворвались в топ-3
ЦСКА показал себя в новом качестве. Убийственно спокойно ворвались в топ-3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android