«Точность — вежливость королей». Григорян высказался о победе ЦСКА над «Химками»

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал уверенную победу московского ЦСКА в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Армейцы выиграли со счётом 2:0.

«Сегодняшний ЦСКА делает всё точно. Точность — вежливость королей. А «Химкам» не хватало сантиметров. Эта команда могла и сравнять счёт. Были моменты, в том числе и 100-процентные. ЦСКА на стандартах в обороне прогнулся. А «Химки» очень здорово выглядят на стандартах в атаке. Но класса им не хватает», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре чемпионата России красно-синие разгромили «Акрон» со счётом 4:0. «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3).