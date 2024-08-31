Мусаев: с «Химками» ЦСКА отдал много сил, с ними никому не будет легко

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о матче 7-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками». Армейцы одержали победу со счётом 2:0.

«Не отличное начало сезона, но нормальное. Вы видели после игры, как многие легли на поле, потому что отдали много сил. «Химки» — хорошая команда. Была тяжёлая погода, так что трудовые три очка. Никому не будет легко с этой командой», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.