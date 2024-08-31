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Лусиано Гонду отличился в дебютном матче за «Зенит»

Лусиано Гонду отличился в дебютном матче за «Зенит»
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Новичок санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду отличился в своей дебютной игре в составе сине-бело-голубых. Аргентинец открыл счёт на 30-й минуте матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». На момент написания новости идёт 35-я минута, счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

«Пари НН» и «Зенит» играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

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