Лусиано Гонду отличился в дебютном матче за «Зенит»

Новичок санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду отличился в своей дебютной игре в составе сине-бело-голубых. Аргентинец открыл счёт на 30-й минуте матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». На момент написания новости идёт 35-я минута, счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Пари НН» и «Зенит» играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.