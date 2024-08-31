Нападающий ЦСКА Мусаев ответил на вопрос о своей результативности

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о причинах своей результативности после победы команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0). Игрок также высказался о работе с тренером по физподготовке.

— Я знаю, что наши игроки в нужный момент могут отдать передачу, поэтому жду эти передачи. Получается забить.

— У вас есть тренер по физподготовке?

— Да, есть. Игорь Степанов — всем рекомендую, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.