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Нападающий ЦСКА Мусаев ответил на вопрос о своей результативности

Нападающий ЦСКА Мусаев ответил на вопрос о своей результативности
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о причинах своей результативности после победы команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0). Игрок также высказался о работе с тренером по физподготовке.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 38'     0:2 Мойзес – 63'    

— Я знаю, что наши игроки в нужный момент могут отдать передачу, поэтому жду эти передачи. Получается забить.

— У вас есть тренер по физподготовке?
— Да, есть. Игорь Степанов — всем рекомендую, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

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