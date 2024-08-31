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Нападающий ЦСКА Мусаев: перелёт со сборной во Вьетнам не пугает. Я два года играл в ФНЛ

Нападающий ЦСКА Мусаев: перелёт со сборной во Вьетнам не пугает. Я два года играл в ФНЛ
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился эмоциями от попадания в состав сборной России на сентябрьские матчи с Вьетнамом и Таиландом, которые пройдут 5 и 7 сентября в Ханое (Вьетнам).

— Потрясающие эмоции. Потренируюсь с лучшими игроками страны, съезжу сыграть и получу международный опыт. Только топовые эмоции.

— Не пугает предстоящий тяжёлый перелёт?
— Я играл 2-3 года в ФНЛ, поэтому не пугает. Выступал за состав U-23, а теперь будет основной. Я всё отдам, постараюсь хорошо дебютировать, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0).

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