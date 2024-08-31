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Мусаев: если бы вам дали футболку сборной России, вам были бы важны соперники?

Мусаев: если бы вам дали футболку сборной России, вам были бы важны соперники?
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил на вопрос о значимости соперников после вызова в национальную команду России.

— Соперники важны?
— Если бы вам дали футболку сборной, вам было бы важно? Думаю, нет. Но про соперников ничего не знаю, не изучал, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В сентябре сборная России проведёт товарищеские матчи с Вьетнамом и с Таиландом, которые пройдут 5 и 7 сентября в Ханое (Вьетнам).

Сборная России и российские клубы были отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча, обыграв Сербию (4:0) и Беларусь (4:0).

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