Форвард ЦСКА Мусаев: смогу ли противостоять «Зениту»? А я должен сказать, что его боюсь?

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о матче с санкт-петербургским «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге. ЦСКА и «Зенит» сыграют в следующем туре чемпионата России. Матч состоится 14 сентября.

— Сможете противостоять «Зениту»?

— Как вы свой вопрос оцениваете? Смогу ли я противостоять? Я должен сказать, что боюсь «Зенита»?

— «Зенит» хорошо начал.

— А мы плохо начали? Мы ещё будем прибавлять. Могли начать ещё лучше, но ничего страшного. Все работают, мы будем прогрессировать, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 14 очков после шесть игр. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть матчей.