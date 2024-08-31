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Форвард ЦСКА Мусаев: смогу ли противостоять «Зениту»? А я должен сказать, что его боюсь?

Форвард ЦСКА Мусаев: смогу ли противостоять «Зениту»? А я должен сказать, что его боюсь?
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о матче с санкт-петербургским «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге. ЦСКА и «Зенит» сыграют в следующем туре чемпионата России. Матч состоится 14 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сможете противостоять «Зениту»?
— Как вы свой вопрос оцениваете? Смогу ли я противостоять? Я должен сказать, что боюсь «Зенита»?

— «Зенит» хорошо начал.
— А мы плохо начали? Мы ещё будем прибавлять. Могли начать ещё лучше, но ничего страшного. Все работают, мы будем прогрессировать, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 14 очков после шесть игр. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть матчей.

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