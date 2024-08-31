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Фото: голкипер «Зенита» Кержаков забрал птицу с поля во время матча с «Пари НН»

Фото: голкипер «Зенита» Кержаков забрал птицу с поля во время матча с «Пари НН»
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков забрал птицу с поля во время матча 7-го тура Российской Премьер Лиги с «Пари Нижний Новгород». На момент написания новости идёт 68-я минута, счёт 2:0 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

Фото: ФК «Зенит»

Во время второго тайма птица оказалась на газоне стадиона «Нижний Новгород», после чего игрок хозяев Александр Эктов поднял её и передал вратарю сине-бело-голубых Кержакову, который находится на скамейке запасных.

«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. «Зенит» заработал 14 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре «Пари НН» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 1:3. «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

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