Фото: голкипер «Зенита» Кержаков забрал птицу с поля во время матча с «Пари НН»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков забрал птицу с поля во время матча 7-го тура Российской Премьер Лиги с «Пари Нижний Новгород». На момент написания новости идёт 68-я минута, счёт 2:0 в пользу гостей.

Фото: ФК «Зенит»

Во время второго тайма птица оказалась на газоне стадиона «Нижний Новгород», после чего игрок хозяев Александр Эктов поднял её и передал вратарю сине-бело-голубых Кержакову, который находится на скамейке запасных.

«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. «Зенит» заработал 14 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре «Пари НН» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 1:3. «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).