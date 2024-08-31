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«Айнтрахт» уверенно победил «Хоффенхайм», «Боруссия» Д не смогла обыграть «Вердер»

«Айнтрахт» уверенно победил «Хоффенхайм», «Боруссия» Д не смогла обыграть «Вердер»
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Сегодня, 31 августа, состоялся матч 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Германия — Бундеслига . 2-й тур
31 августа 2024, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Экитике – 24'     2:0 Ларссон – 33'     2:1 Крамарич – 54'     3:1 Мармуш – 56'    

Первый гол в матче был забит на 24-й минуте. Отличился французский нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике. На 33-й минуте преимущество хозяев увеличил полузащитник Хуго Ларссон. На 54-й минуте форвард гостей Андрей Крамарич отыграл один мяч, однако спустя две минуты игрок хозяев Омар Мармуш забил третий гол в ворота «Хоффенхайма».

В параллельном матче встречались бременский «Вердер» и дортмундская «Боруссия». Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

Германия — Бундеслига . 2-й тур
31 августа 2024, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
Удаления: нет / Шлоттербек – 73'
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