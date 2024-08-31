«Айнтрахт» уверенно победил «Хоффенхайм», «Боруссия» Д не смогла обыграть «Вердер»

Сегодня, 31 августа, состоялся матч 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Первый гол в матче был забит на 24-й минуте. Отличился французский нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике. На 33-й минуте преимущество хозяев увеличил полузащитник Хуго Ларссон. На 54-й минуте форвард гостей Андрей Крамарич отыграл один мяч, однако спустя две минуты игрок хозяев Омар Мармуш забил третий гол в ворота «Хоффенхайма».

В параллельном матче встречались бременский «Вердер» и дортмундская «Боруссия». Игра завершилась вничью со счётом 0:0.