«Аль-Хиляль» сделал предложение «Бенфике» по форварду Леонардо — Романо

Саудовский «Аль-Хиляль» отправил предложение португальской «Бенфике» по поводу трансфера центрального нападающего Маркоса Леонардо. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Бенфика» получила предложение в размере € 40 млн за 21-летнего форварда. Стороны продолжают вести переговоры, однако португальский клуб взял некоторое время на то, чтобы подумать перед тем, как принять окончательное решение.

Маркос Леонардо в нынешнем сезоне сыграл три матча за клуб в высшем дивизионе Португалии, отметившись одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.