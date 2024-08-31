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«Штутгарт» и «Майнц» сыграли вничью в результативном матче Бундеслиги

«Штутгарт» и «Майнц» сыграли вничью в результативном матче Бундеслиги
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Завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Штутгарт» принимал «Майнц» на «Штутгарт Арена». Главным арбитром встречи выступил Тимо Герах. Итоговый результат — 3:3.

Германия — Бундеслига . 2-й тур
31 августа 2024, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 3
Майнц
Майнц
1:0 Мийо – 8'     2:0 Левелинг – 15'     2:1 Амири – 43'     2:2 Буркардт – 62'     3:2 Ридер – 88'     3:3 Лайч – 90+4'    

На восьмой минуте счёт открыл полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо. Спустя семь минут нападающий «Штутгарта» Джейми Левелинг удвоил преимущество своей команды. Однако на 43-й минуте полузащитник «Майнца» Надием Амири сократил отставание. Во втором тайме, на 62-й минуте, нападающий «Майнца» Джонатан Буркардт сравнял счёт. На 88-й минуте «Штутгарт» снова вышел вперёд благодаря голу Фабиана Ридера, но уже на 90+4-й минуте защитник «Майнца» Максим Ляйтш установил окончательный счёт — 3:3.

«Штутгарт» занимает 15-е место с одним очком в активе, в то время как «Майнц» располагается на 12-й строчке с двумя очками.

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