«Штутгарт» и «Майнц» сыграли вничью в результативном матче Бундеслиги

Завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Штутгарт» принимал «Майнц» на «Штутгарт Арена». Главным арбитром встречи выступил Тимо Герах. Итоговый результат — 3:3.
На восьмой минуте счёт открыл полузащитник «Штутгарта» Энцо Мийо. Спустя семь минут нападающий «Штутгарта» Джейми Левелинг удвоил преимущество своей команды. Однако на 43-й минуте полузащитник «Майнца» Надием Амири сократил отставание. Во втором тайме, на 62-й минуте, нападающий «Майнца» Джонатан Буркардт сравнял счёт. На 88-й минуте «Штутгарт» снова вышел вперёд благодаря голу Фабиана Ридера, но уже на 90+4-й минуте защитник «Майнца» Максим Ляйтш установил окончательный счёт — 3:3.
«Штутгарт» занимает 15-е место с одним очком в активе, в то время как «Майнц» располагается на 12-й строчке с двумя очками.
- 31 августа 2024
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