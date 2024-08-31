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Спартак — Рубин. Прямая трансляция
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19:45 Мск
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«Спартак» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Спартак» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ
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Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Денисов, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Рахмоналиев, Иву, Чумич, Даку.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за шесть матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

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