«Победа на классе». Радимов высказался об игре ЦСКА в матче с «Химками»

Бывший футболист московского ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал победу армейцев в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Красно-синие одержали уверенную победу со счётом 2:0.

«Победа на классе. Он у ЦСКА был выше. Армейцы сейчас в лидирующую группу вошли, им победа добавит уверенности. Сейчас ЦСКА заслуживает везения. Им не повезло с «Локомотивом». У ЦСКА очень сильная атакующая группа», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре чемпионата России красно-синие разгромили «Акрон» со счётом 4:0. «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3).