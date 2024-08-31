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«Победа на классе». Радимов высказался об игре ЦСКА в матче с «Химками»

«Победа на классе». Радимов высказался об игре ЦСКА в матче с «Химками»
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Бывший футболист московского ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал победу армейцев в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Красно-синие одержали уверенную победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 38'     0:2 Мойзес – 63'    

«Победа на классе. Он у ЦСКА был выше. Армейцы сейчас в лидирующую группу вошли, им победа добавит уверенности. Сейчас ЦСКА заслуживает везения. Им не повезло с «Локомотивом». У ЦСКА очень сильная атакующая группа», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре чемпионата России красно-синие разгромили «Акрон» со счётом 4:0. «Химки» сыграли вничью с «Ахматом» (3:3).

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