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«Пари НН» — «Зенит»: Лусиано Гонду удвоил преимущество сине-бело-голубых на 57-й минуте

«Пари НН» — «Зенит»: Лусиано Гонду удвоил преимущество сине-бело-голубых на 57-й минуте
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В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

На 57-й минуте нападающий «Зенита» Лусиано Гонду оформил дубль и увеличил преимущество своей команды до двух мячей.

«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. «Зенит» заработал 14 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре «Пари НН» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 1:3. «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

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