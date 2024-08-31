Лусиано Гонду — второй игрок в XXI веке, оформивший дубль в дебюте за «Зенит» в РПЛ

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду оформил дубль в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Таким образом, форвард стал вторым игроком в XXI веке, оформившим дубль в дебютном матче за сине-бело-голубых в чемпионате России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Отметим, что первым таким футболистом был Максим Глушенков чуть ранее в этом сезоне.

«Пари НН» и «Зенит» играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. На момент написания новости идёт 74-я минута, счёт 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.