Гасилин: «Зенит» спас Соболеву карьеру — он должен влюбить в себя болельщиков

Бывший футболист Алексей Гасилин прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

«Я хорошо знаю Сашу. Этим переходом ему спасли карьеру. Если бы он не свершился, он досидел бы в «Спартаке» и не играл, потому что есть принципиальная позиция клуба. В аренде его зарплату никто бы не потянул. Слава богу, что переход состоялся. Для «Зенита» это возможность ещё больше ротировать состав. Всё-таки такого мощного форварда в «Зените» нет, а Александр может сыграть очень тонко — это видно по его статистике и голевым передачам. Для меня Соболев — футболист высокого класса.

Понятно, что 10 миллионов — это слишком большая цена, но просто хочу пожелать ему удачи. Болельщикам «Спартака» и «Зенита» надо смириться. Сколько было таких переходов? Не брать даже Быстрова, Дзюбу. Возьмите того же Фигу. Дайте шанс. Он должен своей игрой доказать состоятельность и влюбить в себя болельщиков», — сказал Гасилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.