«Пари НН» — «Зенит»: Вендел забил третий мяч в ворота хозяев

В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Гости выигрывают со счётом 3:0.

На 69-й минуте бразильский полузащитник Вендел сделал счёт 3:0 в пользу «Зенита».

«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. «Зенит» заработал 14 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

В минувшем туре «Пари НН» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 1:3. «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).