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«Зенит» обыграл «Краснодар», ЦСКА разгромил «Чертаново» в матчах женской Суперлиги

«Зенит» обыграл «Краснодар», ЦСКА разгромил «Чертаново» в матчах женской Суперлиги
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Завершился матч 18-го тура женской Суперлиги, в котором «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и началась в 17:00 мск.

Россия - Суперлига (ж) . 18-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар (ж)
Краснодар
Не начался
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дубль Габриэлы Гживиньской на 15-й и 17-й минутах, а также гол Екатерины Пантюхиной на 44-й минуте обеспечили «Зениту» победу.

После этого выигрыша «Зенит» набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице женской Суперлиги. «Краснодар» с 17 очками находится на восьмой строчке.

В параллельном матче встречались «Чертаново» и ЦСКА. Армейский клуб одержал победу, разгромив соперника со счётом 4:0.

Россия - Суперлига (ж) . 18-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Чертаново (ж)
Москва
Не начался
ЦСКА (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Марине Ачоян открыла счёт на 45-й минуте, затем Юлия Плешкова забила дважды на 47-й и 59-й минутах, а Невена Дамьянович на 70-й минуте установила окончательный счёт — 4:0.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, заработав 47 очков. «Чертаново» с 10 очками находится на 12-й строчке.

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