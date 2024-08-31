«Зенит» обыграл «Краснодар», ЦСКА разгромил «Чертаново» в матчах женской Суперлиги

Завершился матч 18-го тура женской Суперлиги, в котором «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и началась в 17:00 мск.
Дубль Габриэлы Гживиньской на 15-й и 17-й минутах, а также гол Екатерины Пантюхиной на 44-й минуте обеспечили «Зениту» победу.
После этого выигрыша «Зенит» набрал 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице женской Суперлиги. «Краснодар» с 17 очками находится на восьмой строчке.
В параллельном матче встречались «Чертаново» и ЦСКА. Армейский клуб одержал победу, разгромив соперника со счётом 4:0.
Марине Ачоян открыла счёт на 45-й минуте, затем Юлия Плешкова забила дважды на 47-й и 59-й минутах, а Невена Дамьянович на 70-й минуте установила окончательный счёт — 4:0.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, заработав 47 очков. «Чертаново» с 10 очками находится на 12-й строчке.
- 31 августа 2024
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