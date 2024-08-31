«Борнмут» победил «Эвертон» в матче АПЛ, проигрывая 0:2 к 87-й минуте

Сегодня, 31 августа, состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались ливерпульский «Эвертон» и «Борнмут». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 3:2.

В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. На 50-й минуте защитник «Эвертона» Майкл Кин вывел свою команду вперёд. Спустя семь минут нападающий Доминик Калверт-Льюин удвоил преимущество «ирисок». На 87-й минуте форвард «Борнмута» Антуан Семеньо отыграл один мяч. На 90+2-й минуте полузащитник гостей Льюис Кук сравнял счёт, а на 90+4-й минуте игрок «Борнмута» Луис Синистерра принёс своей команде победу.

После этой игры в активе «Борнмута» стало пять очков. Команда располагается на седьмой строчке. «Эвертон» с 0 очков находится на последней, 20-й строчке.