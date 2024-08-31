Дубль Лусиано Гонду помог «Зениту» разгромить «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра выступал Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Гости одержали победу с крупным счётом 3:0.

На 30-й минуте аргентинский нападающий Лусиано Гонду вывел «Зенит» вперёд. На 57-й минуте Гонду оформил дубль и увеличил преимущество своей команды до двух мячей. На 69-й минуте бразильский полузащитник Вендел сделал счёт 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

После этой победы в активе «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с шестью очками занимает 10-е место.