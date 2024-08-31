Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Лусиано Гонду помог «Зениту» разгромить «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ

Дубль Лусиано Гонду помог «Зениту» разгромить «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра выступал Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Гости одержали победу с крупным счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

На 30-й минуте аргентинский нападающий Лусиано Гонду вывел «Зенит» вперёд. На 57-й минуте Гонду оформил дубль и увеличил преимущество своей команды до двух мячей. На 69-й минуте бразильский полузащитник Вендел сделал счёт 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

После этой победы в активе «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с шестью очками занимает 10-е место.

Материалы по теме
Лусиано Гонду — второй игрок в XXI веке, оформивший дубль в дебюте за «Зенит» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android