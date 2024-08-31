«Зенит» установил клубный рекорд по пропущенным мячам после семи туров РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» установил клубный рекорд по пропущенным мячам после семи сыгранных туров Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Подопечные Сергея Семака пропустили всего один мяч в семи встречах.Также сообщается, что «Зенит» — первый клуб со времён казанского «Рубина» под руководством Курбана Бердыева образца 2010 года, который пропустил один гол в первых семи турах сезона.

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде разгромил «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:0. В составе сине-бело-голубых отличились Лусиано Гонду (дважды) и Вендел.

После этой победы в активе «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России.