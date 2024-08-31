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«Арсенал» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 8-го тура Первой лиги

«Арсенал» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 8-го тура Первой лиги
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Закончился матч 8-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра выступил Олег Соколов. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 8-й тур
31 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Хабибов – 61'    

Единственный гол в матче на 61-й минуте забил полузащитник тульского «Арсенала» Ансор Хабибов, обеспечив своей команде три очка. В матче арбитр показал три жёлтые карточки.

«Арсенал» (18) занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, тогда как «СКА-Хабаровск» (5) располагается на последней, 18-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к московскому «Торпедо». «СКА-Хабаровск» примет на своём поле песчанокопскую «Чайку».

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