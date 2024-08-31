«Арсенал» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 8-го тура Первой лиги

Закончился матч 8-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра выступил Олег Соколов. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 61-й минуте забил полузащитник тульского «Арсенала» Ансор Хабибов, обеспечив своей команде три очка. В матче арбитр показал три жёлтые карточки.

«Арсенал» (18) занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, тогда как «СКА-Хабаровск» (5) располагается на последней, 18-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к московскому «Торпедо». «СКА-Хабаровск» примет на своём поле песчанокопскую «Чайку».