«Барселона» разгромила «Вальядолид» в матче 4-го тура Примеры со счётом 7:0

Сегодня, 31 августа, состоялся матч 4-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Вальядолид». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Игра закончилась разгромной победой «Барселоны» — 7:0.

Счёт в матче на 20-й минуте открыл вингер Рафинья, получив передачу от защитника Пау Кубарси. Через четыре минуты забил Роберт Левандовски. Следующим отличился Жюль Кунде, который забил гол в девятку. Позднее дважды голами отметился Рафинья и оформил хет-трик. Шестой мяч «Барселоны» забил Даниэль Ольмо, нанеся удар в нижний угол ворот. Окончательный счёт в матче установил Ферран Торрес, получив передачу от Ламина Ямаля — 7:0.

«Барселона» располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 12 очков. «Вальядолид» набрал четыре очка и располагается на 12-й строчке.