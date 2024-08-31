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«Барселона» разгромила «Вальядолид» в матче 4-го тура Примеры со счётом 7:0

«Барселона» разгромила «Вальядолид» в матче 4-го тура Примеры со счётом 7:0
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Сегодня, 31 августа, состоялся матч 4-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Вальядолид». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Игра закончилась разгромной победой «Барселоны» — 7:0.

Испания — Примера . 4-й тур
31 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
7 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Рафинья – 20'     2:0 Левандовски – 24'     3:0 Кунде – 45+2'     4:0 Рафинья – 64'     5:0 Рафинья – 72'     6:0 Ольмо – 82'     7:0 Ф. Торрес – 85'    

Счёт в матче на 20-й минуте открыл вингер Рафинья, получив передачу от защитника Пау Кубарси. Через четыре минуты забил Роберт Левандовски. Следующим отличился Жюль Кунде, который забил гол в девятку. Позднее дважды голами отметился Рафинья и оформил хет-трик. Шестой мяч «Барселоны» забил Даниэль Ольмо, нанеся удар в нижний угол ворот. Окончательный счёт в матче установил Ферран Торрес, получив передачу от Ламина Ямаля — 7:0.

«Барселона» располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 12 очков. «Вальядолид» набрал четыре очка и располагается на 12-й строчке.

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