Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче «Пари НН»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о разгромной победе своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«Матч получился интересный. Ребята молодцы, сыграли хорошо. Может, лучше стоило действовать в дебюте. До второго нашего забитого мяча играл держала в напряжении. Но если брать качество игры, то мы довольны. Много создавали. Заслуженная победа», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этого успеха в активе санкт-петербургского «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» с шестью очками занимает 10-е место.