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Сергей Семак оценил дебют Лусиано Гонду за «Зенит»

Сергей Семак оценил дебют Лусиано Гонду за «Зенит»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте аргентинского нападающего Лусиано Гонду в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0). Форвард оформил дубль.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

«Лусиано провёл прекрасный матч. Много двигался, забил два мяча. Дебют, о котором можно только мечтать. Игрок способен закрыть одну, две позиции, а может, и три», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе санкт-петербургского «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» с шестью очками занимает 10-е место.

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн. Соглашение «Зенита» с футболистом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

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