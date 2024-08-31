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«Четыре нападающих — это абсолютно нормально». Семак — о возможном уходе Сергеева

«Четыре нападающих — это абсолютно нормально». Семак — о возможном уходе Сергеева
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим Иваном Сергеевым и о подходе клуба к трансферам.

«Уход Сергеева? Четыре нападающих — это абсолютно нормально. Кто будет лучше, тот и будет играть. Если кто-то обратится к нам с просьбой сменить клуб, мы это рассмотрим.

Вопрос трансферов всегда открыт. Это работа не главного тренера, а клуба. Я озвучиваю свои пожелания. Что-то получается сделать, что-то — нет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Иван Сергеев был заявлен на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0), но на поле не появился.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Иван Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами.

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