Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Соболев поздравил «Зенит» с победой над «Пари НН»

Александр Соболев поздравил «Зенит» с победой над «Пари НН»
Комментарии

Новый нападающий «Зенита» Александр Соболев, перешедший в стан сине-бело-голубых этим летом из «Спартака», поздравил команду из Санкт-Петербурга с победой в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

Форвард написал у себя в телеграм-канале фразу «С победой» и сопроводил её фотографией с результатом встречи и эмодзи сердца синего цвета.

Напомним, о переходе 27-летнего Соболева в «Зенит» было официально объявлено в пятницу, 30 августа. В прошлом месяце футболист был отстранён от тренировок с красно-белыми.

После этой победы в активе санкт-петербургского «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» с шестью очками занимает 10-е место.

Материалы по теме
Дубль Лусиано Гонду помог «Зениту» разгромить «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android