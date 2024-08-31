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Арбитр Федотов: в ворота «Спартака» следовало назначить пенальти в матче с «Рубином»

Арбитр Федотов: в ворота «Спартака» следовало назначить пенальти в матче с «Рубином»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал момент с неназначением 11-метрового удара в ворота московского «Спартака» в матче 7-го тура чемпионата России с «Рубином». На момент написания новости идёт 21-я минута, счёт не открыт — 0:0. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
0 : 0
Рубин
Казань

«По эпизоду с падением игрока «Спартака» в штрафной «Рубина» — Бонгонда симулировал. Почувствовал игрока – решил нырнуть. Окей, Карасёв решил не наказывать, отпустил этот момент. А вот в ворота «Спартака» следовало назначить пенальти. Медина совершил фол по неосторожности на Зуеве, в ногах был контакт. Карасёв ошибся, а VAR не исправил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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