Арбитр Федотов: в ворота «Спартака» следовало назначить пенальти в матче с «Рубином»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал момент с неназначением 11-метрового удара в ворота московского «Спартака» в матче 7-го тура чемпионата России с «Рубином». На момент написания новости идёт 21-я минута, счёт не открыт — 0:0. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв.

«По эпизоду с падением игрока «Спартака» в штрафной «Рубина» — Бонгонда симулировал. Почувствовал игрока – решил нырнуть. Окей, Карасёв решил не наказывать, отпустил этот момент. А вот в ворота «Спартака» следовало назначить пенальти. Медина совершил фол по неосторожности на Зуеве, в ногах был контакт. Карасёв ошибся, а VAR не исправил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.