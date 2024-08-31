Сегодня, 31 августа, в 8-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые прошли в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 31 августа:

«Енисей» — «Балтика» — 1:2;

«Уфа» — «Торпедо» Москва — 0:1;

«Урал» — «Алания» — 3:1;

«Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025 занимает тульский «Арсенал», который набрал 18 очков за восемь матчей. На второй строчке располагается екатеринбургский «Урал», заработавший 17 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 16 очков.

В зоне вылета находятся «Тюмень», ярославский «Шинник» и «СКА-Хабаровск». Указанные команды набрали по пять очков.