Генич отреагировал на решение Карасёва не назначать пенальти в ворота «Спартака»

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич прокомментировал момент с неназначением 11-метрового удара в ворота московского «Спартака» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент написания новости идёт 21-я минута, счёт не открыт — 0:0.

«Чистейшая точка в ворота «Спартака», — написал Генич в телеграм-канале.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за шесть матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 17 очками.