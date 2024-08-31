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Спартак — Рубин. Прямая трансляция
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Генич отреагировал на решение Карасёва не назначать пенальти в ворота «Спартака»

Генич отреагировал на решение Карасёва не назначать пенальти в ворота «Спартака»
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич прокомментировал момент с неназначением 11-метрового удара в ворота московского «Спартака» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент написания новости идёт 21-я минута, счёт не открыт — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
0 : 0
Рубин
Казань

«Чистейшая точка в ворота «Спартака», — написал Генич в телеграм-канале.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за шесть матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 17 очками.

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