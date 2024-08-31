Ламин Ямаль побил рекорд по голевым действиям в чемпионате Испании до 18 лет

Правый вингер «Барселоны» Ламин Ямаль побил рекорд экс-футболиста испанского клуба Бояна Кркича по голевым действиям в Ла Лиге до достижения 18 лет.

17-летний Ямаль заработал 14 баллов по системе «гол+пас» в Ла Лиге (шесть голов и восемь голевых передач в 42 матчах). У Бояна Кркича было 13 баллов. Вингер «Барселоны» сегодня, 31 августа, ассистировал Роберту Левандовскому в матче 4-го тура Примеры с «Вальядолидом» (7:0).

Ламин Ямаль на чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золотые медали, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней). Также он установил рекорд как самый молодой автор гола (16 лет и 362 дня) и был признан лучшим молодым игроком Евро-2024. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.