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Спартак — Рубин. Прямая трансляция
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19:45 Мск
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«Спартак» — «Рубин»: Вуячич получил травму и покинул поле на носилках

«Спартак» — «Рубин»: Вуячич получил травму и покинул поле на носилках
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В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором втречаются московский «Спартак» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
0 : 0
Рубин
Казань

На 32-й минуте травму получил защитник «Рубина» Игор Вуячич и покинул поле, вместо него на замену вышел Рустам Ашурматов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за шесть матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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