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Лусиано прокомментировал дубль в ворота «Пари НН» в дебютном матче за «Зенит»

Лусиано прокомментировал дубль в ворота «Пари НН» в дебютном матче за «Зенит»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о дубле в ворота «Пари Нижний Новгород» в дебютном матче за клуб. «Зенит» одержал победу со счётом 3:0. Ещё один гол забил Вендел.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

«Очень рад, что смог помочь команде двумя забитыми мячами. Отмечу командное взаимодействие, мы провели хороший матч. Лично я очень рад, что для меня сложился так матч.

Со всеми и командами сложно играть. У всех есть хорошие игроки, любая команда может составить неприятности. Матч может перевернуться в любой момент, поэтому мы не делим команды на слабых и сильных. Надо отталкиваться от своей игры и показывать свой футбол. Сегодня мы его показали», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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