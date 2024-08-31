Лусиано прокомментировал дубль в ворота «Пари НН» в дебютном матче за «Зенит»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о дубле в ворота «Пари Нижний Новгород» в дебютном матче за клуб. «Зенит» одержал победу со счётом 3:0. Ещё один гол забил Вендел.

«Очень рад, что смог помочь команде двумя забитыми мячами. Отмечу командное взаимодействие, мы провели хороший матч. Лично я очень рад, что для меня сложился так матч.

Со всеми и командами сложно играть. У всех есть хорошие игроки, любая команда может составить неприятности. Матч может перевернуться в любой момент, поэтому мы не делим команды на слабых и сильных. Надо отталкиваться от своей игры и показывать свой футбол. Сегодня мы его показали», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.