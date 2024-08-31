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«Не хочется быть пустышкой». Дзюба ответил, как подняться после хейта и неудач

«Не хочется быть пустышкой». Дзюба ответил, как подняться после хейта и неудач
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Бывший нападающий «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» Артём Дзюба ответил на вопрос о том, как подняться после хейта и неудач.

— Как подняться после хейта и неудач?
— Нужно никогда не сдаваться. И самое главное нужно оставаться человеком и самим собой. Если ты знаешь, какой ты человек и ведешь себя правильно, то тебе всё воздастся. Чем больше люди тебя знают и узнают, смотрят на твои поступки, то смотрят ты настоящий или нет. Не хочется быть пустышкой.

В моей жизни были тяжёлые моменты. Самое простое — это сдаться, а на самом деле нужно оставаться самим собой. Иди. Тяжело? Ползи! Всё равно рядом с тобой любящие люди, которые тебя уважают. Это самое главное», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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