Вратарь «Пари НН» Медведев: два-три паса не можем отдать при выходе из обороны — не дело

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал поражение в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:3).

«Отрицательные эмоции, проигрываем уже вторую игру. Понятно, что сегодня был «Зенит», но пропустили простые голы. Печально, что мы пока два-три точных паса не можем отдать при выходе из обороны, постоянно выбиваем мяч. Я считаю, это не дело. Надо работать дальше, исправлять свои ошибки. Следующая игра у нас с прямым конкурентом, будем готовиться», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе санкт-петербургского «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» с шестью очками занимает 10-е место.