Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лусиано поделился эмоциями от дебюта за «Зенит» в матче с «Пари НН»

Лусиано поделился эмоциями от дебюта за «Зенит» в матче с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о своих эмоциях в дебютном матче за клуб. «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче 7-го тура чемпионата России со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

«Хорошо попрессинговали Матео и Педро, а Вендел вернул мяч. Вендел классно разобрался, отдал передачу, а мне оставалось только точно нанести удар.

Я испытывал возбуждение перед игрой, очень хотелось дебютировать. Хотелось испробовать новые взаимосвязи с партнерами по команде. Рад, что тренерский штаб выразил доверие. Чувствовал это на протяжении всей игры. Рад, что сегодня такой матч состоялся», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

После этого успеха в активе санкт-петербургского «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» с шестью очками занимает 10-е место.

Материалы по теме
Дубль Лусиано Гонду помог «Зениту» разгромить «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android