Лусиано поделился эмоциями от дебюта за «Зенит» в матче с «Пари НН»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о своих эмоциях в дебютном матче за клуб. «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче 7-го тура чемпионата России со счётом 3:0.

«Хорошо попрессинговали Матео и Педро, а Вендел вернул мяч. Вендел классно разобрался, отдал передачу, а мне оставалось только точно нанести удар.

Я испытывал возбуждение перед игрой, очень хотелось дебютировать. Хотелось испробовать новые взаимосвязи с партнерами по команде. Рад, что тренерский штаб выразил доверие. Чувствовал это на протяжении всей игры. Рад, что сегодня такой матч состоялся», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

После этого успеха в активе санкт-петербургского «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» с шестью очками занимает 10-е место.