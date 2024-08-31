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Лусиано: пока не получал сообщения из Аргентины — ещё не успел обзавестись симкой

Лусиано: пока не получал сообщения из Аргентины — ещё не успел обзавестись симкой
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о дубле в ворота «Пари Нижний Новгород» в дебютном матче за клуб. «Зенит» одержал победу со счётом 3:0. Ещё один гол забил Вендел.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

«Пока не получал сообщения из Аргентины с поздравлениями, так как немного времени нахожусь здесь — ещё не успел обзавестись симкой. Так что ничего не получал, но очень хочу созвониться с семьей, поболтать», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за семь матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 10-й строчке, заработав шесть очков за аналогичное количество игр.

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