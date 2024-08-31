Лусиано: пока не получал сообщения из Аргентины — ещё не успел обзавестись симкой

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о дубле в ворота «Пари Нижний Новгород» в дебютном матче за клуб. «Зенит» одержал победу со счётом 3:0. Ещё один гол забил Вендел.

«Пока не получал сообщения из Аргентины с поздравлениями, так как немного времени нахожусь здесь — ещё не успел обзавестись симкой. Так что ничего не получал, но очень хочу созвониться с семьей, поболтать», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за семь матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 10-й строчке, заработав шесть очков за аналогичное количество игр.