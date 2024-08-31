Дзюба: рад, что спорту уделяется много внимания. В детстве это всё было только на улице

Бывший нападающий «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» Артём Дзюба высказался о количестве внимания, которое уделяется спорту.

«Я очень рад, что много внимания уделяется спорту. Потому что в нашем детстве, это всё было только на улице. Нужно, чтобы ребята и девчонки занимались и постоянно соревновались. Потому что это очень круто, ведь ты занимаешься и находишь себя», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.