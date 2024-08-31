Вратарь «Пари НН» Медведев — о «Зените»: можно сказать, что играли со сборной Бразилии

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался об игре «Зенита» после поражения в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые разгромили нижегородцев со счётом 3:0.

«Не готов комментировать свою игру, есть тренерский штаб и специалисты. «Зенит» додавил, забил гол. Заслуженно, пока это самая сильная команда, против который мы играли. Можно сказать, что играли почти со сборной Бразилии. Очень тяжёлый соперник, но чтобы расти дальше, нужно и с такими показывать хорошую игру. «Зенит» сегодня победил заслуженно, молодцы, поздравляю их», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе санкт-петербургского «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» с шестью очками занимает 10-е место.