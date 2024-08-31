«Спартак» — «Рубин»: счёт после первого тайма не открыт

В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. На момент написания новости счёт в игре — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В первые 45 минут матча команды не смогли забить друг другу.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за шесть матчей. Казанский «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.