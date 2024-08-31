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Никита Медведев: пауза в РПЛ пойдёт «Пари НН» на пользу

Никита Медведев: пауза в РПЛ пойдёт «Пари НН» на пользу
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Голкипер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев после разгромного поражения в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3) заявил, что пауза в чемпионате на матчи сборных пойдёт нижегородцам на пользу.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

«Пауза в чемпионате пойдёт на пользу «Пари НН». Были две победы подряд, а после этого череда поражений. Благодаря паузе можно исправить ошибки, а у нас их много», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе санкт-петербургского «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» с шестью очками занимает 10-е место.

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