Никита Медведев: пауза в РПЛ пойдёт «Пари НН» на пользу

Голкипер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев после разгромного поражения в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3) заявил, что пауза в чемпионате на матчи сборных пойдёт нижегородцам на пользу.

«Пауза в чемпионате пойдёт на пользу «Пари НН». Были две победы подряд, а после этого череда поражений. Благодаря паузе можно исправить ошибки, а у нас их много», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе санкт-петербургского «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» с шестью очками занимает 10-е место.