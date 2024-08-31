«Ахмат» — «Акрон»: счёт после первого тайма не открыт

В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились грозненский «Ахмат» и «Акрон» из Тольятти. Игра идёт на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра выступает Роман Сафьян. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первые 45 минут матча команды не смогли забить друг другу.

«Ахмат» набрал четыре очка за шесть матчей и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» после аналогичного количества игр заработал столько же очков и располагается на 14-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 17 очков.