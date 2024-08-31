Полузащитник «Пари НН» Глейзер: мы будем играть лучше и побеждать больше

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Дан Глейзер высказался о первом времени в российском клубе. Сегодня, 31 августа, «Пари Нижний Новгород» проиграл «Зениту» в матче 7-го тура чемпионата России со счётом 0:3.

«Мы будем побеждать больше, играть лучше. Конечно, болельщики будут приходить на матчи. Сегодня не обратил внимания, сколько фанатов, но мне важно, чтобы они приходили. Мы чувствуем их поддержку. Надеюсь, шаг за шагом будем показывать игру лучше.

Тяжело сказать что-то о Fan ID, так как я всего два месяца здесь. Для футболистов важно, чтобы болельщики приходили и чтобы их было много. Но на ваш вопрос ответить не могу, поскольку не знаю, что было до этого.

Ещё успел увидеть не все команды, но из тех, что сыграли, это хорошие команды. Знаю, что «Динамо» и «Локомотив» — сильные клубы. Все они топового уровня и близки. В футболе всё может случиться. Возможно, «Зенит» чуть выше, но в футболе всё начинается с 0:0», — передаёт слова Глейзера корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.