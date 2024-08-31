Московское «Динамо» интересуется Тикнизяном, «Локомотив» просит около € 8 млн — источник

Московское «Динамо» заинтересовано в приобретении левого защитника столичного «Локомотива» и сборной Армении Наира Тикнизяна, сообщает Metaratings.

По информации источника, «Локомотив» запросил за своего футболиста около € 8 млн. Также сообщается, что, помимо Тикнизяна, «Динамо» рассматривает бразильского левого защитника.

В нынешнем сезоне Наир Тикнизян принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. На счету Наира 12 игр за национальную команду, в которых он отметился одним голом. Действующий контракт Тикнизяна с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Армении в € 6,5 млн.