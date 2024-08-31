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Хет-трик Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»

Хет-трик Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»
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Сегодня, 31 августа, состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на столичном стадионе «Лондон» (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 10'     1:1 Диаш – 19'     1:2 Холанд – 30'     1:3 Холанд – 83'    

Первый гол в матче был забит уже на 10-й минуте. Отличился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 19-й минуте защитник «горожан» Рубен Диаш отправил мяч в собственные ворота. На 30-й минуте Холанд оформил дубль и вновь вывел свою команду вперёд. На 83-й минуте он оформил хет-трик.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало девять очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» набрал три очка в трёх турах и находится на 13-й строчке.

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