Хет-трик Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»

Сегодня, 31 августа, состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играли на столичном стадионе «Лондон» (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.

Первый гол в матче был забит уже на 10-й минуте. Отличился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 19-й минуте защитник «горожан» Рубен Диаш отправил мяч в собственные ворота. На 30-й минуте Холанд оформил дубль и вновь вывел свою команду вперёд. На 83-й минуте он оформил хет-трик.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало девять очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» набрал три очка в трёх турах и находится на 13-й строчке.