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Результаты матчей чемпионата Англии 31 августа

Результаты матчей чемпионата Англии 31 августа
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Сегодня, 31 августа, состоялись семь матчей 3-го тура английской Премьер-лиги.

Результаты матчей чемпионата Англии 31 августа:

«Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:1;
«Брентфорд» — «Саутгемптон» — 3:1;
«Эвертон» — «Борнмут» — 2:3;
«Ипсвич Таун» — «Фулхэм» — 1:1;
«Лестер Сити» — «Астон Вилла» — 1:2;
«Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон» — 1:1;
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1:3;

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали девять очков за три матча. На второй строчке находится «Брайтон» с семью очками. Тройку лидеров замыкает лондонский «Арсенал» (7).

Завтра, 1 сентября, 3-й тур продолжится ещё тремя матчами: «Челси» — «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» — «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

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