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Спартак — Рубин. Прямая трансляция
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19:45 Мск
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Спартак — Рубин, результат матча 31 августа 2024, счёт 1:0, РПЛ 2024/2025

«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин» в матче 7-го тура РПЛ
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Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились московский «Спартак» и казанский «Рубин». Команды сыграли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

На 62-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 74-й минуте полузащитник Эсекьель Барко успешно реализовал пенальти, выведя красно-белых вперёд.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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