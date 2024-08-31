«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин» в матче 7-го тура РПЛ

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились московский «Спартак» и казанский «Рубин». Команды сыграли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

На 62-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 74-й минуте полузащитник Эсекьель Барко успешно реализовал пенальти, выведя красно-белых вперёд.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.