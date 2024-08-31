Сегодня, 31 августа, состоялось пять матчей 2-го тура немецкой Бундеслиги.

Результаты матчей чемпионата Германии 31 августа:

«Хольштайн» — «Вольфсбург» — 0:2;

«Бохум» — «Боруссия» М — 0:2;

«Вердер» — «Боруссия» Д — 0:0;

«Айнтрахт» Ф — «Хоффенайм» — 3:1;

«Штутгарт» — «Майнц» — 3:3;

«Байер» — «РБ Лейпциг» — 2:3.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «РБ Лейпциг», набравший шесть очков после двух матчей. Вторую строчку занимает дортмундская «Боруссия», имеющая в своём активе четыре очка. Тройку лидеров замыкает берлинский «Унион». На последнем месте находится гамбургский «Санки-Паули».

Завтра, 1 сентября, 2-й тур продолжится ещё двумя матчами: «Хайденхайм» — «Аугсбург», «Бавария» — «Фрайбург».